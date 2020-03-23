В Украину прибыл самолет с Китая с тестами на коронавирус

В Украину прибыл самолет с Китая, который доставил партию тестов на коронавирус и медицинское оборудование. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что около 2:00 ночи 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт "Борисполь" из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.

"Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики", - отметили в пресс-службе ОП.

Отмечается, что также доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, как сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, доставлять тесты в области Украины будет Национальная гвардия в сопровождении медиков. До конца дня понедельника все тесты и оборудование будут у адресатов, заверил он.

Добавим, в Украине по состоянию на 22:50 22 марта подтверждено 73 случая COVID-19 Больше всего случаев заражения в Киеве - 29, из них 20 в течение суток. На втором месте Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный).