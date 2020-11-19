Украину накрыл сильный туман

Сегодня, 19 ноября, западные и некоторые центральные регионы Украины укрыл сильный туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, густой туман сегодня утром наблюдается в западных, Житомирской и Винницкой областях. Видимость при нем составляет от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, сегодня в Украине на дорогах ожидается гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, 19 ноября, в Украине днем будет наблюдаться прохладная и сухая погода с переменной облачностью. Однако уже ночью в восточных регионах ожидаются сильные морозы до -14 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что на этой неделе в Украине будут морозы до -10. Холоднее всего будет в восточных регионах, где в ночное время термометры покажут очень низкие температуры.