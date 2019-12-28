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В Украину доставлено 363,4 тыс. доз вакцины против кори

Новости » Общество     28.12.2019 - 18:41
В Украину доставлено 363,4 тыс. доз вакцины против кори
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

ЮНИСЕФ поставил в Украину закупленной за счет госбюджета вакцины "Приорикс"

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину 363,4 тыс. доз вакцины против кори, краснухи и паротита (КПК) "Приорикс" произведенной в Больгии, которая была закуплена за счет госбюджета Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что партия вакцин, которая прибыла в Украину на текущей неделе, это последняя партия доз вакцин КПК "Приорикс" в 2019 году.

Всего в 2019 году ЮНИСЕФ поставил в Украину 1,7 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита.

Добавим, что вакцинацию от кори, краснухи и паротита можно бесплатно пройти в государственных учреждениях здравоохранения и частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗ). Бесплатно привиться могут все дети, а также взрослые, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о вакцинации от кори.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, Украина попала в пятерку стран мира с наибольшей заболеваемостью корью. В 2018 году показатели заболеваемости корью были выше всего в Демократической Республике Конго, Либерии, Мадагаскар, Сомали и Украине. На эти страны выпала почти половина всех случаев заболевания корью.

Украина вошла в пятерку лидеров по заболеваемости корью От кори в мире погибли более 140 тыс. людей в 2018 году, - ВОЗ
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