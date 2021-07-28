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В Украину доставили партию вакцины AstraZeneca от Эстонии

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Киев, Среда 28 июля 2021 21:09
В Украину доставили партию вакцины AstraZeneca от Эстонии Фото: в Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca от Эстонии (twitter.com/EE_Ukraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину прибыла партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую отправило правительство Эстонии. Транспортный самолет эстонских ВВС доставил 52 800 доз препарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Эстонии в Украине.

"Эстония пожертвовала Украине 52 800 доз вакцины AstraZeneca. Эти дозы в первую очередь пойдут на иммунизацию военнослужащих резерва", - отметили в дипмиссии.

Дипломаты добавили, что в общей сложности Эстония передаст Украине 200 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Посольство разместило в своем Twitter фотографии с прибывшим в Украину самолетом ВВС Эстонии, который доставил вакцину.

Фото: в Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca от Эстонии (twitter.com/EE_Ukraine)

Следующие дозы вакцины для Украины будут изготовлены в соответствии с графиком производства на этот год, изначально составленном для Эстонии. Их будут передавать Украине в рамках глобального механизма COVAX.

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