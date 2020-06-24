В Украину доставили самую большую гумпомощь из Китая для борьбы с COVID-19

В Украину доставили самый большой гуманитарный груз из Китая для противодействия распространению COVID-19. Утром 24 июня в Киев из Пекина прибыл самолет Вооруженных сил Украины с грузом, предоставленным китайскими партнерами.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что в Киев прибыли более 1 млн защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики.

"По рекомендациям доноров, груз будет адресно распределен Министерством здравоохранения среди ЦОИВ, государственных больниц Киева и регионов, ряда областных и городских госадминистраций, университетов, организаций, в частности Общества Красного Креста, ТПП, Союза журналистов", - указано в сообщении.

Кроме того, в Украину доставили и десять аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил о приближении Украины к новой волне COVID-19.

Как писало РБК-Украина, правительство проверило, как ОГА выполняют решения Кабмина по предотвращению распространения COVID-19, и по результатам проверки составило рейтинг обладминистраций.