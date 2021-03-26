UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID, - Радуцкий

Автор: Юлия Струк

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украину в ближайшие недели ожидает пик эпидемии COVID-19. Таковы прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

Об этом Радуцкий написал в своем Facebook.

"Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в "красную" зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав - на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии", - отметил парламентарий.

Напомним, показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме только в четырех областях. Это Донецкая, Кировоградская, Луганская и Херсонская.

Так, вчера показатель госпитализации был в норме в шести областях.

Кроме того, "красная зона" карантина расширилась на еще две области - Черкасскую и Николаевскую.

Как писало РБК-Украина, сегодня Министерство здравоохранения Украины подтвердило 18 132 новых COVID-случая в стране. Это наибольший показатель с начала эпидемии в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КоронавирусЭпидемия
Читайте также
Степанов требует от больниц УЗ принимать пациентов с COVID в Киеве
В Украине от COVID умирает каждый десятый пациент старше 70 лет
Прогноз погоды