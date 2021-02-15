UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как и где украинцы смогут пройти вакцинацию от COVID-19

Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

На первом этапе вакцинации прививки от коронавируса будут проводить только мобильные бригады. Первыми в очереди на получении вакцины будут медики, которые оказывают помощь COVID-больным, и сотрудникам экстренной медпомощи.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса".

Популярные новости
КПВВ "Золотое" и "Счастье" отсутствуют со стороны оккупантов на Донбассе, - ОБСЕ 11 февраля 2021
Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось 14 февраля 2021
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей 11 февраля 2021
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19 12 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021

Также в рамках первого этапа вакцинацию проведут сотрудникам и людям, проживающим в интернатах и домах престарелых, а также военным из ООС. Всего прививки получат почти 370 тысяч человек.

Вакцинация людей будет проводиться на местах их работы мобильными бригадами. У бригад будет поименный список тех, кто согласился на вакцинацию и кого в какой день прививать. Формированием таких списков будет заниматься руководство больниц, координаторы и обладминистрации.

Начиная со второго этапа вакцинация начнется на базе пунктов прививок при поликлиниках и больницах. Таких пунктов в Украине должно быть 4,3 тысячи. Мобильные бригады будут ездить к тем, у кого нет возможности посетить амбулаторию.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко уверен, что в Украине со второго этапа могут делать по 5 миллионов прививок в месяц. При этом темпы вакцинации могут нарастить и до 10 млн прививок в месяц, если будет достаточно вакцины.

С 1 марта желающие сделать прививку смогут записаться на вакцинацию через семейного врача, на специальном информационном портале COVID-19 или через "горячую линию" 0-800-60-20-19.

Если по каким-то причинам, например, из-за болезни, человек пропустит свою очередь в вакцинации, он сможет получить укол позже.

"У нас все желающие смогут провакцинироваться за государственный счет до конца этого года. Это заявление министра здравоохранения. Свою очередь в списке такой человек потеряет и ему придется вновь записаться в очередь", - объяснил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer на этой неделе.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине на протяжении следующего месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавирусаКоронавирус
Читайте также
В Украине 2332 новых случая коронавируса
Масштаб пандемии коронавируса в Ухане был больше, чем считалось, - ВОЗ
Прогноз погоды