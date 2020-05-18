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Украинцы резко улучшили оценку ситуации с коронавирусом

Новости » Коронавирус     18.05.2020 - 11:51
Украинцы резко улучшили оценку ситуации с коронавирусом
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Число оптимистов вдвое превышает количество пессимистов

В середине мая 2020 года 35% украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине на сегодня улучшается. Столько же (36%) считают, что она не меняется, и 17% видят ухудшение ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, за последние две недели количество тех, кто говорит об ухудшении ситуации с коронавирусом, уменьшилась почти втрое (с 44% до 17%).

Украинцы резко улучшили оценку ситуации с коронавирусом

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Напомним, по прогнозу ученых КПИ им. Игоря Сикорского, начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Отметим, по данным опроса КМИС, украинцы боятся кризиса вдвое больше, чем коронавируса. В апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине, а 13% не боятся ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины опросКоронавирус
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