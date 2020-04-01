Украинцы разделились по вопросу о чрезвычайном положении из-за коронавируса

Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Половина граждан поддерживают введение режима ЧП, половина - против

По вопросу о возможном введении чрезвычайного положения в Украине из-за эпидемии коронавируса мнения украинцев разделились практически поровну: 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет, а 8 затруднились ответить. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом, 83% поддерживают возможный запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок, митингов в условиях чрезвычайного положения в стране, 71% - не возражают против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области, 65% - возможного ограничения движения транспортных средств и их осмотра, 58% - возможного объявления комендантского часа в городах.

В то же время, относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% - поддерживают.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос методом CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери.

Напомним, по данным опроса Info Sapiens, среди украинцев, кто работал до карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, лишь 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, а 10% потеряли работу из-за карантина.