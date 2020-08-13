Украинцы оценили степень опасности коронавируса

В конце июля 2020 года 38,5% украинцев считали, что проблема коронавируса слишком преувеличена. По их мнению, есть много других, более опасных заболеваний.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова.

Кроме того, 38,9% респондентов заявили, коронавирус является опасным заболеванием, но в ближайшее время врачи справятся с данной проблемой. Еще 18,3% считают, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества.

Половина опрошенных заявили (48,9%) за последний месяц риск заболеть коронавирусом не изменился.

У 13,7% респондентов есть близкие, родственники, соседи или знакомые, кто заболел коронавирусом.

Украинцы также дали оценку усилий власти по борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории Украины. Только 21% считают, что власть делает все возможное.

Совместный опрос Центра "Социс" и Центра Разумкова проведен 21 - 28 июля среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод сбора первичной социологической информации - стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов.

Напомним, по данным Госстата, за январь-май в Украине умерло 239 967 человек, из которых от COVІD-19 - 642 украинцев.

Отметим, по данным опроса КМИС, в середине мая 57% украинцев больше опасались экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса.