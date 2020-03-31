Украинцы назвали главные страхи от эпидемии коронавируса

Украинцы боятся как заражения коронавирусом, так и финансовых потерь, и лишь 7% не боятся последствий эпидемии. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, проведенного в конце марта 2020 года.

По данным опроса, заражения коронавирусом (осложнений, смертей) боятся 43% респондентов, уменьшения регулярного дохода - 34% опрошенных, непредоставления надлежащей медицинской помощи - 33% респондентов, полной потери дохода - 29%, потери работы - 23%, убытков (например, сдача билетов) - 10%.

Кроме того, 26% респондентов указали на возможное отвлечение внимания общественности от принятия властью неправильных законов, решений, 17% - неправильные действия власти, злоупотребления (например, штрафы).

Опрос компании Info Sapiens проводился 25-29 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров среди 809 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство жителей городов (88%) беспокоит распространение коронавируса в Украине, из них 35% очень сильно беспокоит. Согласно опросу, те, кого распространение вируса не беспокоит, составляют лишь 6% населения.