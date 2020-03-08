Украинцы находились в самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы

Власти Молдовы поместили под двухнедельный карантин 45 пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в непосредственной близости с инфицированной коронавирусом женщиной, среди них есть граждане Украины. Об этом сообщает Newsmaker.

Сообщается, что 45 человек, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования, должны находиться на протяжении 14 дней под домашним карантином. При этом им ограничат выезд за пределы Молдовы.

Также в Минздраве Молдовы отметили, что состояние женщины, у которой был обнаружен коронавирус, стабильно тяжелое. Женщина еще 29 февраля обратилась в Италии в больницу с высокой температурой. 4 марта ее состояние ухудшилось.

"Спустя несколько дней она, несмотря на плохое состояние здоровья, покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам", - сообщил министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну.

Также она отметила, что с 7 марта при въезде в Молдове эпидемиологические карты придется заполнять не только гражданам, где зафиксированы массовые случаи коронавируса, но и из тех стран, где есть отдельные случаи распространения.

Напомним, 7 марта в Молдове зафиксировали первый случай коронавируса. Из аэропорта госпитализировали заболевшую 48-летнюю женщину, которая прилетела рейсом из Италии.

Также РБК-Украина писало, что в Украине зафиксирован один случай коронавируса. При этом, по состоянию на утро 8 марта, были проверены все 20 образцов - 6 с подозрением и 14 контактировавших, на наличие коронавируса. Ни один случай не подтвердился.