Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию. Книжные сайты "упали"

Сегодня 1000 гривен начали получать украинцы, которые получили карты в Альфа-банке и Монобанке. Буквально через несколько часов после начала выплат в Украине перестали работать сайты популярных книжных магазинов, таких как "Книгарня Є", "Книжный клуб" и Yakaboo.

Куда еще можно потратить тысячу за вакцинацию:

абонемент в спортивный зал или фитнес-центр;

билет в кинотеатр или театр;

поход в музей;

билет на внутренние железнодорожные или авиаперевозки.

С 1 января граждане в возрасте от 60 лет смогут потратить эту выплату на покупку лекарств.

Когда другие вакцинированные получат выплату

Все вакцинированные украинцы смогут подать заявку на получение 1000 гривен уже с 19-го декабря. Перед тем, как подать заявку в "Дие" нужно получить карточку "еПоддержка" в одном из банков-партнеров.

В каких банках можно оформить карточку: