Украинцы дали оценку действиям властей по борьбе с COVID-19

В середине декабря 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 36% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 60% - не удовлетворены.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Деятельностью Министерства здравоохранения в борьбе с эпидемией довольны 29%, недовольны - 67%. Работой Министерства внутренних дел довольны 28%, недовольны - 61%, затруднились оценить - 12%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета министров (71%) и Верховной рады (77%).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-14 декабря 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступают против 41% респондентов.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2020 года украинцы выражают недоверие ко всем политикам. Несколько чаще доверие высказывается президенту Владимиру Зеленскому (ему доверяют 43%, однако не доверяют - 54%).