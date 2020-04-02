Украинцы боятся коронавируса меньше, чем экономических последствий карантина

В конце марта 43% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Тем респондентам, кто имеет работу, и является нанятым работником, ставился вопрос о том, возникли ли у них последующие сложности на работе (можно было выбрать все ответы, которые подходят): невыплата зарплаты - 3%; предложили уйти в неоплачиваемый отпуск - 12%; предложили уволиться по сокращению - 2%; предложили согласиться на снижение зарплаты - 6%; у 79% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, в конце марта 40% украинцев считают, что власть преуспела в противодействии эпидемии коронавируса, 48% - придерживаются мнения, что нет.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Info Sapiens, по состоянию на конец марта 69% украинцев ощутили негативные последствия эпидемии коронавируса, в частности, 60% отметили финансовые потери.