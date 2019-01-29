Украинцев ждет резкое изменение погоды в конце января

В некоторых регионах температура повысится до +14 градусов

Народный синоптик Наталка Диденко сообщила украинцам о том, какая погода ожидается в стране в среду, 30 января. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что в Украину пришла оттепель, а снегопады и морозы временно оставили почти все области страны. В некоторых регионах будет наблюдаться туман и туманная морось.

"Морозы и снегопады ушли, оттепель и туманная морось – пришли. Январь уже старенький и взбрыкивать какими-то метелями и щипать морозами молодых за щеки ему уже не приходится. Спокойненько, пасмурно, тепленько, время пустить старческую слезу с крыш домов – это больше подходит для почтенного возраста января. Поэтому завтра в Украине будет царить теплая погода с температурой +1 +5 градусов, на юге +4 +9 градусов, в Крыму до +14 градусов. Прохладнее будет на западе Украины: ночью -1 -3 градуса, днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла", - рассказала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она предупредила украинцев, что в большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"Дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины, лишь на юго-востоке атмосфера удержится от осадков. Оттепель будет способствовать таянию снега – сосульки, ледяные лужи, снежная каша, грохот оползней льда и снега с крыш домов! Осторожно", - сделала предупреждение синоптик.

По прогнозу Диденко, в Киеве 30 января будет тепло и туманно, а также жителям придется захватить с собой зонтик.

"В Киеве среда будет теплой, +2 +4 градуса. В столице завтра будет идти дождь и мокрый снег, туманы будут блуждать между пешеходами и водителями – присматривайтесь внимательно друг к другу", - рассказала синоптик и сообщила, что такая погода может влиять на самочувствие.

"Такая погода завершит январь и начнет февраль. Затянутое облаками небо разбудит элегический настрой, будет клонить голову на клавиатуру, будет способствовать чтению мрачных стихов и ворчание – не поддавайтесь! Это же первая репетиция весны", - предупредила Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о "бонусах" от потепления.

А также рассказывали о том, что народный синоптик сделал неожиданный прогноз погоды на февраль.