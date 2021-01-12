Украинцев тестируют на COVID на 36% меньше чем в середине декабря

В Украине с декабря, после едва ли не ежедневных ноябрьских "антирекордов", началось снижение как официальных больных на COVID-19, так и проведенных тестов. По сравнению с серединой декабря еженедельное количество проведенных ПЦР-тестов сократилось на 36%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тестовый режим: стоит ли верить статистике Минздрава о заболевших COVID-19".

Так, на неделе с 14 по 20 декабря украинские лаборатории провели 250,4 тысячи ПЦР-тестов. На неделе с 21 по 27 декабря - почти 204 тысячи. А неделей позже - с 28 декабря по 3 января - было сделано 174,5 тысячи исследований. С 4 по 10 января провели 160,9 тысяч тестов.

Динамика выявления новых больных примерно так же сокращалась. С 14 по 20 декабря подтвердили около 70,3 тысячи новых больных. На следующей неделе - почти 59,4 тысячи. С 28 декабря по 3 января зафиксировали 47,8 тысяч. И с 4 по 10 января - примерно 41,1 тысячу. По сравнению с серединой декабря - минус 41,5%.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов вчера сообщал, что в Украине только в четырех областях остались незавершенными тесты на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, в стране за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще 5116 человек. Больше всего случаев в Киеве и Полтавской области.