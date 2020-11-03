Украинцев среди жертв теракта в Вене нет, - посол

В результате ночного теракта в столице Австрии погибли 5 человек. Среди жертв теракта в Вене украинских граждан нет.

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Twitter.

Также украинский посол рассказал, что правоохранители ликвидировали одного террориста.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в австрийской столице. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Как писало РБК-Украина, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал серию атак в Вене "ужасным терактом", а также сообщил о ликвидации одного из террористов.

Кроме того, правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.

Также РБК-Украина писало, что после теракта в Вене, австрийская власть решила закрыть все синагоги на территории страны.

Добавим, из-за теракта в Вене в Австрии объявили трехдневный траур.