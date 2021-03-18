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Украинцев протестируют на наличие антител к COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения. Это позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько человек столкнулись с вирусом.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родына.

"Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител (у населения - ред.)", - сказал Родына.

Он добавил, что часть населения могло переболеть COVID-19 бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.

"Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число человек столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно", - пояснил директор ЦОЗ.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили более 15 тысяч новых случаев коронавируса. Это максимум с начала года.

Также сообщалось, что в стране зафиксировали повторное заражение COVID-19 у 1360 человек. При этом неизвестно, было ли это заражение одним штаммом вируса или разными.

Отметим, в Украине в конце февраля стартовала кампания вакцинации от коронавируса. По состоянию на 18 марта в стране привили более 80 тысяч человек, один украинец получил уже две дозы вакцины.

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