Украинцев просят воздержаться от поездок в Грецию из-за коронавируса

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В частности, призывают не посещать наиболее пораженные районы

В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в отдельных регионах Греции болезни, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные регионы Западной префектуры Греции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Речь идет о районах Илиа и Ахаиа на полуострове Пелопоннес, а также острова Закинтос, где зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания и есть самый большой риск заражения.

Гражданам Украины, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом населенных пунктов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные посольство Украины в Греческой Республике или зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ".

Органами власти Греции введены карантинные мероприятия в пяти муниципалитетах региона Ахаиа (административный центр в г. Патра), семи муниципалитетах региона Илиа (административный центр в г. Пиргос) префектуры Западной Греции на полуострове Пелопоннес, а также острове Закинтос.

Граждан Украины, которые планируют путешествие в Грецию или сейчас находятся в стране, просят придерживаться таких првил:

Избегать контактов с животными, рынков продажи животных и продуктов животного происхождения, птиц и морепродуктов;

Избегать контактов с лицами, которые имеют симптомы респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (кашель и тому подобное);

Строго соблюдать меры личной гигиены

Также, гражданам Украины, которые планируют путешествие в Грецию, необходимо приобрести медицинский страховой полис.

В случае повышения температуры тела, кашля, затрудненного дыхания или при возвращении из Китая в течение периода, не превышающего 14 дней, следует звонить на номер "горячей" линии 1135.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало воздержаться от поездок в 11 стран из-за распространения нового типа коронавирус. Максимально осторожно нужно относиться к поездкам в Италию, Египет, Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Испанию, Францию, Грецию, Китай, Южную Корею, Японию.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам относительно визитов в Соединенные Штаты Америки в зв'связи с введением ограничений на въезд иностранцев из Европы.