UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили об угрозе минирований оккупантами

Фото: украинцев предупредили об угрозе минирований (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время отхода могут минировать территории и населенные пункты. Граждан Украины предупредили о возможной опасности и призвали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны.

"Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть везде: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городах оккупанты могут распространять заминированные предметы, представляющие какую-то ценность - мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и тому подобное. Кроме того, зафиксированы случаи минирования тел погибших и раскладывание "растяжек" в лесах и селах.

В Управлении государственной охраны объяснили, что делать в случае обнаружения опасного предмета:

  • ни в коем случае не трогайте его;
  • немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);
  • предупредите прохожих о возможной опасности;
  • отойдите как можно дальше от подозрительного предмета;
  • дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Бровары Киевской области, а один из снарядов повредил завод.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину