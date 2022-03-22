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Украинцев предупредили об угрозе минирований оккупантами

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Украина, Вторник 22 марта 2022 16:40
Украинцев предупредили об угрозе минирований оккупантами Фото: украинцев предупредили об угрозе минирований (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты во время отхода могут минировать территории и населенные пункты. Граждан Украины предупредили о возможной опасности и призвали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны.

"Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть везде: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городах оккупанты могут распространять заминированные предметы, представляющие какую-то ценность - мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и тому подобное. Кроме того, зафиксированы случаи минирования тел погибших и раскладывание "растяжек" в лесах и селах.

В Управлении государственной охраны объяснили, что делать в случае обнаружения опасного предмета:

  • ни в коем случае не трогайте его;
  • немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102);
  • предупредите прохожих о возможной опасности;
  • отойдите как можно дальше от подозрительного предмета;
  • дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Бровары Киевской области, а один из снарядов повредил завод.

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