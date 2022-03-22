Украинцев предупредили об угрозе минирований оккупантами

Российские оккупанты во время отхода могут минировать территории и населенные пункты. Граждан Украины предупредили о возможной опасности и призвали быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны .

"Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть везде: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городах оккупанты могут распространять заминированные предметы, представляющие какую-то ценность - мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и тому подобное. Кроме того, зафиксированы случаи минирования тел погибших и раскладывание "растяжек" в лесах и селах.

В Управлении государственной охраны объяснили, что делать в случае обнаружения опасного предмета: