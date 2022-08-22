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Украинцев предупредили о грозе: где ждать непогоды

Фото: украинцев предупредили о грозе на Закарпатье и Прикарпатье (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На Закарпатье и Прикарпатье ухудшится погода в понедельник, 22 августа. Жителей предупреждают о приближающейся грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

До конца этих суток на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется гроза и значительный дождь, а в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

ГСЧС предупреждает об I уровне опасности (желтый).

Напомним, 23 августа в Украине прогнозируется небольшая облачность и без осадков. При этом на западе ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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