Украинцев предупредили о грозе: где ждать непогоды

На Закарпатье и Прикарпатье ухудшится погода в понедельник, 22 августа. Жителей предупреждают о приближающейся грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

До конца этих суток на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируется гроза и значительный дождь, а в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, 23 августа в Украине прогнозируется небольшая облачность и без осадков. При этом на западе ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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