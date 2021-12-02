Украинцам выплатят тысячу гривен за вакцинацию: Рада приняла закон в целом
Верховная рада Украины приняла в целом законопроект о выплате украинцам тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Закон был принят во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию Рады.
Этот закон во втором чтении поддержали 253 нардепов.
Что предусматривает этот закон
В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины.
Когда и на что можно потратить средства
За эти средства граждане смогут с 19 декабря:
- купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,
- посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал,
- купить билеты для путешествий внутри страны - на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы,
- книги.
Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение 4 месяцев после дня поступления средств.
Ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.