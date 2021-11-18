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Украинцам планируют выплатить тысячу гривен за вакцинацию. Рада приняла закон за основу

Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины. Законопроект приняли в первом чтении, 285 "за".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Парламентарии приняли за основу этот законопроект. Будет еще одно голосование.

Что предусматривает этот закон

В пояснительной записке говорится, что 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер, которые привели к временной остановке работы субъектов хозяйствования. Предполагается, что данное решение будет стимулировать бизнес и наемных работников к вакцинации от COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 1000 гривен за прививку двумя дозами вакцины.

Так граждане, получившие две дозы вакцины от COVID-19, смогут получить деньги на спорт, путешествия и посещение культурных учреждени.

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