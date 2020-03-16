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Украинцам, которые возвращаются из Австрии, рекомендуют пройти тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 02:21
Украинцам, которые возвращаются из Австрии, рекомендуют пройти тест на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туристы возвращаются из указанных районов с вирусом

Гражданам Украины, которые в последнее время посещали автстрийский курорт Ischgl в Тироле а также в Санкт-Антоне, рекомендуют пройти тест на коронавирус и ограничить свое общение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Австрии Александра Щербу.

В указанных регионах Австріх наблюдаются многочисленные случаи распространения коронавируса.

"Уважаемые туристы! Если в течение последних недель вы отдыхали на популярном австрийском курорте Ишгль в Тироле, очень прошу пройти тест и ограничить общение. Много отдыхающих именно с этого места возвращаются в свои страны с вирусом. Санкт-Антон также затронут", - написал посол.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено.

Напомним, через коронавирус в Украине было принято решение о закрытие границы для иностранцев на две недели. Ограничения начали действовать в 00:00 16 марта.

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