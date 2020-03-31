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Украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 16:45
Украинцам с коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Выходить в аптеки и магазины разрешили в неотложных случаях

Украинцам с подтвержденным коронавирусом разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

В частности, правительство внесло изменения, согласно которым под категорию лиц, нуждающихся в самоизоляции, попадают больные коронавирусом и контактные лица зараженных COVID-19. При этом врач самостоятельно определяет срок самоизоляции таких людей

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Ивано-Франковск ограничивают на въезд из-за COVID-19.

Кроме того, в Кабмине напомнили о запрете перебоев с электроснабжением на время карантина.

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