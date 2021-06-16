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Украинцам больше не нужен COVID-тест на границе. Ограничения сняли и на КПВВ

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Киев, Среда 16 июня 2021 16:25
Украинцам больше не нужен COVID-тест на границе. Ограничения сняли и на КПВВ Фото: Украина отменила требование иметь тест при возвращении в страну (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В связи с ослаблением карантина в Украине при возвращении в страну больше не нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Ограничения сняли и для тех, кто выезжает на подконтрольную территорию через КПВВ на Донбассе и административной границе с Крымом.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", - говорится в сообщении.

В то же время другим иностранцам обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест (сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда) или отрицательный экспресс-тест (не ранее чем за 72 часа), или подтверждение полного курса вакцинации препаратами из списка ВОЗ.

При этом министерство отмечает, что если Украина выйдет из "зеленой" зоны, то украинцам и иностранцам с видом на жительство снова нужно будет иметь отрицательный тест или подтверждение вакцинации.

При отсутствии таких документов или справок нужно будет пройти самоизоляцию с помощью приложения "Вдома" или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.

Пересечение КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом для граждан Украины будет беспрепятственным при наличии документа о вакцинации. При отсутствии прививок нужно пройти самоизоляцию, которую можно прекратить по результатам экспресс-теста прямо на КПВВ.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам больше не нужно загружать приложение "Вдома" при возвращении в страну.

Адаптивный карантин с ослаблениями продлен до 31 августа.

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