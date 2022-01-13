Украинскую фигуристку сняли с ЧЕ-2022 в Таллинне из-за COVID

Украинскую фигуристку Марию Андрийчук сняли с соревнований на чемпионате Европы в Таллине. Накануне она сдала позитивный тест на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую федерацию фигурного катания.

Отметим, Андрийчук за несколько дней до чемпионата Европы заменила Анастасию Шаботову, которая не смогла принять участие в соревнованиях по состоянию здоровья.

"Согласно правилам, участники чемпионата ежедневно сдают тесты на COVID. Результат Марии оказался положительным, и она была исключена из списка участников", - сообщил глава украинской делегации Даниль Амирханов.

Напомним, осенью сообщалось о первых случаях коронавируса у спортсменов, которые заранее прибыли в Пекин для участия в зимней Олимпиаде.

А Северная Корея вообще отказалась от участия в ней, объяснив свое решение пандемией COVID-19 и опасностью для спортсменов.