На украинской границе не закрыт ни один КПВВ из-за коронавируса

Фото: КПВВ на Донбассе (kmu.gov.ua)

К закрытию запланировано около 70% всех пунктов

По состоянию на сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме, которые должны быть закрыты в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается, в ближайшее время Кабинет министров ограничит количество действующих пунктов пропуска.

"На исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска. Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется.

Напомним, 11 марта Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

При этом отмечалось, что будет закрыта большая часть КПВВ. Из 219 останется лишь 49.

Кроме того, 7 марта на КПВВ на Донбассе были введены ограничительные мероприятия в связи с опасностью распространения коронавируса в Украине.