На украинской антарктической станции погиб экспедитор

На станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЕ) Василий Омельянович. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем.

"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции" Академик Вернадский "погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омельянович", - говорится в сообщении.

Обязанности повара на станции пока поочередно будут выполнять все другие участники экспедиции.

Отметим, эта первая в истории смерть экспедитора на станции "Академик Вернадский".

Напомним, в конце прошлого 2019 года Министерство образования и науки утвердило список украинских полярников, которые отправятся в антарктическую экспедицию в марте этого года. В экспедицию отправили 12 человек - 7 ученых, врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи. Отмечается, что это самый молодой состав экспедиции за все годы.