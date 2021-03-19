В украинском офисе ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине".

"На данный момент, основываясь на данных, которые на сегодняшний день рассмотрело EMA, преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении госпитализации и смерти из-за COVID-19 превышают риски побочных эффектов", - сказал глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Он добавил, что пока в ВОЗ не нашли доказательств, что вакцина AstraZeneca может вызывать тромбоз. Хотя некоторые аспекты требуют более тщательной оценки. Среди них возраст пациентов, клинические особенности и тяжесть состояний.