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В украинском офисе ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 08:32
В украинском офисе ВОЗ прокомментировали ситуацию с вакциной AstraZeneca Фото: Ярно Хабихт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения и профильный регулятор Евросоюза - Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) - рекомендуют продолжить использование вакцины AstraZeneca. Ранее страны откладывали вакцинацию данным препаратом из-за якобы риска образования тромбов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине".

"На данный момент, основываясь на данных, которые на сегодняшний день рассмотрело EMA, преимущества вакцины AstraZeneca в предотвращении госпитализации и смерти из-за COVID-19 превышают риски побочных эффектов", - сказал глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Он добавил, что пока в ВОЗ не нашли доказательств, что вакцина AstraZeneca может вызывать тромбоз. Хотя некоторые аспекты требуют более тщательной оценки. Среди них возраст пациентов, клинические особенности и тяжесть состояний.

Напомним, в течение последних недель ряд стран Европы остановили вакцинацию AstraZeneca в связи со случаями тромбоза у пациентов, которые были вакцинированы этим препаратом. Среди этих стран Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Франция, Германия, Норвегия, Исландия, Нидерланды.

Вчера европейский регулятор заявил, что не выявил связи между образованием тромбоза и вакциной AstraZeneca и одобрил дальнейшее применение препарата.

Также РБК-Украина писало, что в ЕС массово возобновляют использование вакцины AstraZeneca.

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Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине