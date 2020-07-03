В украинском футбольном клубе выявили вспышку коронавируса

В футбольном клубе "Металлург" Запорожье выявили вспышку коронавируса. Положительные результаты показали ПЦР-тесты семерых футболистов.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клубе.

На данный момент в клубе ожидают результаты повторного тестирования. При этом матч 22-го тура Первой лиги между "Рухом" и "Металлургом", который должен был состояться 4 июля во Львове, перенесен.

"Исследования показали коронавирусную болезнь у семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19", - сообщили в клубе.

При этом в "Металлурге" отметили, что предварительное тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат.

Отметим, запорожский "Металлург" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. При этом "Рух" идет на пятом месте и борется за выход в Премьер-лигу. До окончания чемпионата осталось девять туров.

Напомним, две недели назад коронавирус был подтвержден у футболистов "Руха".

Также сообщалось, что в конце июня двое футболистов донецкого "Олимпика" заболели коронавирусом.