У украинского политзаключенного произошел микроинсульт в СИЗО в России - омбудсмен

По словам адвоката, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор, это отрицал. Сказал, что политзаключенный вполне здоров и не нуждается в помощи.

"Наш согражданин также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Однако обращения в администрацию СИЗО об оказании необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра игнорируются!", - отмечает омбудсмен.

Денисова призвала уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькому содействовать оказанию политзаключенному медпомощи, а также требует госпитализировать в стационар медучреждения Газиева для проведения медобследования и дальнейшего лечения.

Также омбудсмен настаивает на избрании другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.