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У украинского политзаключенного произошел микроинсульт в СИЗО в России - омбудсмен

Автор: РБК-Украина

У украинского политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева произошел микроинсульт, который вызвал паралич лица. Его незаконно удерживают в российском СИЗО в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По словам адвоката, врач скорой, которую вызвали в следственный изолятор, это отрицал. Сказал, что политзаключенный вполне здоров и не нуждается в помощи.

"Наш согражданин также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли. Однако обращения в администрацию СИЗО об оказании необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра игнорируются!", - отмечает омбудсмен.

Денисова призвала уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькому содействовать оказанию политзаключенному медпомощи, а также требует госпитализировать в стационар медучреждения Газиева для проведения медобследования и дальнейшего лечения.

Также омбудсмен настаивает на избрании другой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины.

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политзаключенные