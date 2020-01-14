Украинского бизнесмена Фукса повторно арестовали в Москве

Украинского бизнесмена Павла Фукса, владельца компании "Мосситигрупп" Таганский суд Москвы заочно арестовал во второй раз. Об этом передают росСМИ.

Отмечается, что в России Фукса обвиняют по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда. С момента экстрадиции либо задержания на территории РФ Фукса заключат на два месяца.

СМИ также пишут, что 11 октября прошлого года этот суд уже выносил аналогичное решение, однако суд отменил постановление об аресте из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ и направил его на новое рассмотрение в районный суд.

Ссылаясь на данные следствия, сообщается, что Фукс покинул Россию в марте 2019 года, когда ему была избрана подписка о невыезде, и вылетел в Лондон. Бизнесмену заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В январе 2019 года его объявили в федеральный розыск, 27 сентября - в международный.

Напомним, украинский бизнесмен и меценат Павел Фукс утверждает, что его обманули на сумму в размере 200 тысяч долларов, которые он заплатил за то, что ему продали как VIP-билеты на мероприятие инаугурации президента США Дональда Трампа 2016 года.