Украинское производство ежедневно будет выпускать до 7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус

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Со следующей недели будет производиться от 2 до 7 тысяч таких тестов

В Украине заказали производство двух миллионов ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сказал Кирилл Тимошенко - заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Тимошенко, производство тестов уже начато. Ежедневно лаборатории смогут получать до семи тысяч таких тестов.

"Со следующей недели каждый день мы будем получать от 2 до 7 тысяч таких тестов. Их испытали, они работают и значительно дешевле иностранных", - сказал он.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявлял, что в пик пандемии коронавируса Украины хватит тестов для диагностики заболевания.

Отметим, по состоянию на вечер п'пятницу, 3 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус в Украине превысило 1 тысячу. Только за последние сутки подтверждено 130 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, количество летальных случаев, пов'язаних с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новых смерти от коронавирус.