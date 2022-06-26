Украинский военный сбил российский Ка-52 из "Иглы"

Украинский военный сбил российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПЗРК "Игла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны.
"Наш расчет заступил на боевое дежурство. Приблизительно в восемь часов утра, со стороны противника в небе появилось три вражеских Ка-52. Когда вертолеты приблизились, я навел на цель свой ПЗРК "Игла", и совершил пуск", - рассказал военный.
По его словам, ракета метко попала в Ка-52, а из подбитой техники повалил густой дым.
Как сообщалось, ранее украинские военные сбили российский самолет Су-25 на Донбассе. Уничтожить вражеский штурмовик бойцам удалось из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".
Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили по меньшей мере 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано около 34 850 оккупантов.
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