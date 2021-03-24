Украинский посол в Британии привился COVID-вакциной AstraZeneca

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко вакцинировался от коронавируса. Прививку ему сделали препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
"Присоединился к категории социально ответственных граждан Украины - получил прививку одной из наилучших вакцин в мире - производства Оксфордского университета AstraZeneca", - написал дипломат.
Он также отметил, что вакцинация - единственный реальный шанс остановить пандемию.
"Итак, успокойтесь и продолжайте вакцинацию!" - призвал посол.
Фото: Вадим Пристайко (twitter.com/VPrystaiko)
Напомним, ранее сообщалось, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс получила привит от коронавируса вакциной AstraZeneca.
Вместе с тем посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с женой вакцинировались от коронавируса.
Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко получил прививку от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Также РБК-Украина писало, что первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.