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Украинский посол в Британии привился COVID-вакциной AstraZeneca

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 17:16
Украинский посол в Британии привился COVID-вакциной AstraZeneca Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко вакцинировался от коронавируса. Прививку ему сделали препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.

Об этом Вадим Пристайко сообщил на своей странице в Twitter.

"Присоединился к категории социально ответственных граждан Украины - получил прививку одной из наилучших вакцин в мире - производства Оксфордского университета AstraZeneca", - написал дипломат.

Он также отметил, что вакцинация - единственный реальный шанс остановить пандемию.

"Итак, успокойтесь и продолжайте вакцинацию!" - призвал посол.

Украинский посол в Британии привился COVID-вакциной AstraZeneca

Фото: Вадим Пристайко (twitter.com/VPrystaiko)

Напомним, ранее сообщалось, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс получила привит от коронавируса вакциной AstraZeneca.

Вместе с тем посол Украины в Турции Андрей Сибига вместе с женой вакцинировались от коронавируса.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко получил прививку от коронавируса. Ляшко получил укол COVID-вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Также РБК-Украина писало, что первым украинским чиновником, который получил прививку от коронавируса, стал министр здравоохранения Максим Степанов.

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