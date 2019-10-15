Украинский политзаключенный Шумков объявил голодовку

Украинский политзаключенный Александр Шумков объявил голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение тети политзаключенного Людмилы Шумковой в Facebook.

По словам его родственницы, она получила письмо от Шумкова, в котором говорится о его намерение.

"Насчет переговоров - я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки", - отметил Шумков в письме.

Также он отметил, что нет никакой реакции на обращение уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение его прав в СИЗО.

Шумков добавил, что сам несколько раз направлял обращения к Москальковой, однако ответа или какой-либо реакции на них так и не получил. В письме Шумков также рассказывает, что администрация колонии продолжает выписывать ему акты за отказы проводить уборку во дворе, куда заключенных выводят на прогулки.

"В связи с этим всем я принял решение с завтрашнего дня (14 октября - ред.) начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, ну и чтобы наконец-то российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичное заявление Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политузники в российских тюрьмах и поддержат" - написал он.

Родственница Шумкова обратилась к украинскому омбудсмену с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Напомним, в начале декабря прошлого года в Брянской области Севский суд приговорил 29-летнего украинца Александра Шумкова к четырем годам лишения свободы за участие в организации "Правый сектор" по статье 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации).