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Украинский политзаключенный в РФ перенес микроинсульт

Автор: Мария Кучерявец

Украинский политзаключенный Инвер Бекиров, который содержится в российской колонии, перенес микроинсульт. Однако руководство учреждения планирует перевести его в штрафной изолятор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По информации адвоката заключенного, Инвер Бекиров обратился за помощью в медсанчасть колонии, где потерял сознание, впоследствии врачи диагностировали микроинсульт.

"Несмотря на критическое состояние здоровья заключенного, руководство исправительного учреждения планирует перевести 58-летнего мужчину в штрафной изолятор, из-за нарушений правил внутреннего распорядка. Пребывание в ШИЗО может закончиться для Инвера Бекирова худшим",- написала омбудсмен.

Известно, что Инвера Бекирова страна-оккупант безосновательно приговорила к 18 годам лишения свободы за якобы "участие в организации "Хизб ут-Тахрир", которую РФ считает террористической.

Так, он уже шестой год находится в незаконном заключении.

Напомним, местонахождение украинского политзаключенного, крымчанина Олега Приходько неизвестно с начала июня.

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политзаключенные в РФ