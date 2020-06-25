Украинский игрок НБА Алексей Лень заразился коронавирусом

Украинский игрок американского баскетбольного клуба "Сакраменто Кингс" Алексей Лень сдал положительный тест на коронавирус. Также COVID-19 обнаружили у его партнеров по команде Бадди Хилда и Джабари Паркера.

Об этом сообщает CBS Sports.

Украинец в истории Instagram поблагодарил специалистов клуба за оперативную диагностику и подчеркнул, что уже отправился на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне Лень провел 49 матчей, набирая в среднем 8 очков за игру, совершая 1 передачу и 6 подборов.

Сезон Национальной баскетбольной лиги (НБА), как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63-67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Возобновление турнира планируется в конце июля в формате плей-офф для 22 команд. Игры будут проходить в Disney World в Орландо, штат Флорида.

Напомним, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович заразился коронавируса.