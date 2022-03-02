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Украинский дистрибьютор автобрендов HAVAL и Great Wall призывает глобальных партнеров помочь остановить вторжение России в Украину

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 18:03

С целью остановки позорного вторжения России на территорию суверенной и независимой Украины, дистрибьютор автобрендов HAVAL и Great Wall в Украине – компания "Новая энергия Украины" – призывает всех глобальных партнеров GWM помочь Украине остановить агрессивную войну России против Украины и
спасти украинский народ от геноцида:

Украинский дистрибьютор автобрендов HAVAL и Great Wall призывает глобальных партнеров помочь остановить вторжение России в Украину

Уважаемые партнеры GWM во всем мире! Как вы знаете, украинский народ находится в опасности. Российские войска напали на Украину, разрушают города, убивая ни в чем не повинных мирных жителей. Мы призываем глобальных партнеров GWM во всем мире, особенно Китайскую Народную Республику, помочь остановить преступные действия России, направленные на уничтожение украинского народа. Спасение жизни украинских мирных жителей зависит от ваших активных действий. Мы просим ваши компании высказать свою официальную позицию в поддержку Украины с призывом к правительствам ваших стран помочь остановить вторжение России в Украину и способствовать восстановлению мира в Европе. Мы просим вас распространить в национальных СМИ правдивую информацию о событиях и военных действиях в Украине, хронологию которых можно отслеживать в следующих СМИ Украины: на английском языке: https://news.liga.net/politics/chronicle/russian-invasion-in-ukraine-tanks-and-rocket-attacks-on-citiesbreaking-news

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Не молчите, не будьте соучастниками, вместе сможем остановить агрессора!

С верой в мир,

Борис Ткаленко,

Директор ООО «Новая Энергия Украины»

2 марта 2022 года

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