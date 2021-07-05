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Украинский альпинист погиб во время спуска с горы в Грузии

Автор: Сергей Пышкин

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский, 1964 года рождения погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров. Схождение с вершины Тетнульд происходило в рамках учебно-тренировочных сборов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации альпинизма и скалолазания города Киева.

Известно, что после срыва на снежном склоне, Анатолий был немедленно доставлен на вертолете в местную больницу, где врачи и констатировали его смерть.

"Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно скорее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - сообщает пресс-служба.

В Федерации отметили, что мужчина не впервые принимал участие в учебно-тренировочных сборах, неоднократно покорял вершины в разных уголках страны и самостоятельно ходил в горы.

Альпинист Анатолий Мрачковский (facebook.com/faiskiev)

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