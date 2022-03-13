Украинскими военными уничтожено вооружение, наносившее ракетные удары по Чернигову

Силы обороны оперативного командования "Север" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговской области от российских оккупационных войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".
За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.
Кроме того, вблизи Чернигова украинская армия уничтожила подразделения противника, на вооружении которых находилось ракетное вооружение, стреляющее по Чернигову.
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