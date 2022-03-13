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Украинскими военными уничтожено вооружение, наносившее ракетные удары по Чернигову

Автор: Константин Широкун

Силы обороны оперативного командования "Север" продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговской области от российских оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север".

За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.

Кроме того, вблизи Чернигова украинская армия уничтожила подразделения противника, на вооружении которых находилось ракетное вооружение, стреляющее по Чернигову.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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