Украинским аграриям на заметку: Skoda Octavia получила салон из сахарной свеклы

Skoda в рамках своей экологической стратегии начнет выпуск элементов интерьера из переработанной сахарной свеклы и тростника. Материалы на основе органики появятся на серийных машинах уже в ближайшие годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda.
Инженеры Skoda совместно с учеными Технического университета в Либерце создали новый материал из мякоти сахарной свеклы. Текстиль из натуральных волокон и особый материал, схожий с пластиком, применили на опытной Skoda Octavia, точнее демонстрационной площадке на ее базе.
Новый материал уже запатентован, но собственного имени пока не получил.
В серийном производстве новые материалы появятся только в ближайшие годы. Но уже сегодня в салонах серийных Skoda, в частности на электромобилях Enyaq iV используется ткань, которая на 70% состоит из переработанных пластиковых бутылок.
Ранее мы писали, что Mazda обновила свой самый брутальный автомобиль – пикап BT-50. Рестайлинг принес машине новый турбодизель, который был разработан совместно с компанией Isuzu.
Также сообщалось, что КрАЗ создал уникальные прицепы для беспилотных самосвалов. Легковой геолокационный прицеп, разработанный на КрАЗе, не имеет аналогов в Украине.