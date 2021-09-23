Украинским аграриям на заметку: Skoda Octavia получила салон из сахарной свеклы

Skoda в рамках своей экологической стратегии начнет выпуск элементов интерьера из переработанной сахарной свеклы и тростника. Материалы на основе органики появятся на серийных машинах уже в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Skoda .

Инженеры Skoda совместно с учеными Технического университета в Либерце создали новый материал из мякоти сахарной свеклы. Текстиль из натуральных волокон и особый материал, схожий с пластиком, применили на опытной Skoda Octavia, точнее демонстрационной площадке на ее базе.

Новый материал уже запатентован, но собственного имени пока не получил.

Мякоть сахарной свеклы с нескольких чешских сахарных заводов будет отправляться на автозавод компании в Млада-Болеслав, где ее будут окрашивать органическими красителями и формировать из смеси соответствующие детали интерьера.

На фото видно, что светло-коричневый материал на основе свеклы соседствует с органической тканью. Последняя выткана из волокон мискантуса, тростника, произрастающего в субтропических и тропических регионах Африки и южной Азии.

В серийном производстве новые материалы появятся только в ближайшие годы. Но уже сегодня в салонах серийных Skoda, в частности на электромобилях Enyaq iV используется ткань, которая на 70% состоит из переработанных пластиковых бутылок.