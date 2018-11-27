Украинских рыбаков призывают вернуться из Азовского моря в порты

Иллюстративное фото (agroinsider/twitter.com)

К ним не применят никаких юридических или фактических ограничений

Министерство аграрной политики и продовольствия, после введения военного положения в 10-ти областях, рекомендовало рыбакам вернуться из Азовского моря в порт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook.

Как отмечается, Азовское море генерирует большую часть улова и это требует сохранения стабильного и понятного режима рыболовства в его водах.

"По состоянию на вчерашний день рыбакам было рекомендовано в качестве меры пресечения вернуться в порт, никаких юридических или фактических ограничений к ним не применялось. Степень риска: не определен", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что в связи с введением военного положения, Украина вводит дополнительные меры по обеспечению охраны и обороны объектов инфраструктуры.

25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группы ВМС Украины. Три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ. В ходе обстрела суден шесть моряков были ранены, трое из них находятся в больнице. Всего россияне задержали 24 украинских моряков.