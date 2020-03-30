В украинских больницах развернули палатки для сортировки зараженных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минздраве надеются, что таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных

Возле 240 больниц первой волны для приема больных коронавирусом были развернуты палатки для санитарной сортировки пациентов. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, таким образом врачи смогут предотвратить больничное инфицирование и отсортировать легких и тяжелых больных.

"По моему распоряжению вчера возле больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки. Силы службы ГСЧС сделали это. Эти палатки развернуты с целью недопущения всех в стационарное отделение в случае массового поступления больных. Именно в этих палатках будет сортировка. А в стационары, которые в дальнейшем будут становиться изолятором, будут запускать только больных на коронавирусную болезнь", - заявил Ляшко.

Так, палатки были установлены возле около 240 больниц первой волны.

"Вчера по моему распоряжению, после согласования на заседании правительства, были определены больницы первой волны. Их более 240. Они предназначены для приема больных с коронавирусом. К этим больницам могут добавляться частные больницы, другие учреждения исполнительной власти, МВД, СБУ, Академии меднаук. Но мы говорим о 240 заведениях, которые есть в подчинении ОГА. Именно они по маршруту пациента будут первыми принимать больных коронавирусную болезнь. Их перечень есть на сайте Минздрава", - заявил Ляшко.

Напомним, в Минздраве создали более 500 бригад для борьбы с коронавирусом. Бригады будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы.

Кроме этого, Министерство здравоохранения призвало граждан сообщать на горячую линию, если им отказывают в тестировании на коронавирус. В ведомстве пообещали обеспечить тестами тех, кто в этом нуждается.

Отметим, в Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом до 480. За последние сутки в Украине подтвердили 62 новых случая заболевания.